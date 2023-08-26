台北地檢署2018年8月指揮調查局北機站搜索8處地點，並以涉嫌人身分約談「台灣搜房」負責人楊建傑、「亞太」負責人秦啟松、黃純萍夫婦及幹部7人。（照片 / 王英豪攝）

台灣知名國際房產業「台灣搜房」、「亞太國際地產」，2014年遭檢舉以投資英國與歐洲不動產名義，宣稱僅需3年投資時間，保證獲利8%~12%，期間吸金17億元，上百名投資人受害。案件審理時，楊建傑夫妻、秦啟松竟還對法官哭窮，稱身上已負債纍纍，且家中仍有小孩父母須養活。台北地院審結時，依違反《銀行法》判處楊建傑13年、廖秀敏（楊妻）10年、秦啟松11年、廖士賢6年6月、秦啟松11年，蘇肇嘉4年2月徒刑。可上訴。

台灣搜房網將向台灣投資人推出美、英、日等海外房產投資機會，其中推薦美國紐約的曼哈頓W Hotel的Studio酒店式公寓產品受到注目，NBA台裔球星林書豪曾購入一戶。（台灣搜房網提供／中央社）

回顧本案，檢調於2014年獲報指稱「台灣搜房」、「亞太國際」兩家公司，投資人利用國內房地產投資環境降溫，並將目標轉為海外房地產的商機。

2014年5月至12月間，楊建傑等人向投資人宣稱，公司正與國外不動產物業集團合作，並利用投資英國、歐洲不動產名義，於台推出多項投資專案，其中包括投資英國不動產每單位9萬英鎊（約360萬台幣），僅須投資3年，保證每年獲利8%，投資3年期滿保證買回。

眾多投資人誤信業者「保證租金」、「保證買回」、「保證獲利」、「保證還本」誘惑號召，依據指示匯款至國外指定帳戶，但直至2017年投資人投資期滿，方才驚覺業者口中所宣稱的國外物業集團陸續倒閉。投資人血本無歸，憤而檢舉，檢調當時初估約百人受害，被害金額逾10億元。

根據檢方調查，楊建傑所說的英國物業集團確實存在，投資人期間也曾獲地上物等產權，因此針對「不動產投資的詐騙罪嫌」無法成立。儘管如此，楊建傑卻明知該英國公司已經倒閉，卻仍自取存款貼補投資人，充當房租獲利，已涉犯欺詐罪。台灣搜房、亞太國際地產共計代銷吸金逾17億元，涉嫌違反《銀行法》。

然而，楊建傑等人策劃吸金騙局已逾17億元，出庭時卻向法官辯稱他現在月薪3萬，並背負400萬債務，每月光2名子女開銷則已花費3至5萬元；楊妻廖秀敏則表示，她月薪僅2.5萬元，且負有卡債50萬、貸款1200萬。

秦啟松則主張，他目前沒有收入，房貸約5千萬元，更須擔負扶養妻兒、母親的責任，每人每月開銷至少約2萬元。

台北地院經審理，認為台灣搜房並非政府核准之銀行業，卻對投資人稱「投資按每年平均淨回報率11%」，顯高於國內合法金融機構一年期存利率。

台北地院審酌，楊建傑等5人不思憑己力賺取錢財，罔顧投資人信任，竟策劃吸金騙局，造成眾多投資人重大損失，欠缺法治及尊重他人財產權觀念，事後亦無坦承犯行，最終依違反《銀行法》判處楊建傑13年、廖秀敏10年、廖士賢6年6月、秦啟松11年、蘇肇嘉4年2月徒刑。全案仍可上訴。