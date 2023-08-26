新華社26日報導，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽美東時間25日表示，中方呼籲國際社會共同敦促日本政府糾正錯誤決定，立即停止核汙染水排海，以真誠態度同有關國家和利益攸關方善意溝通，以負責任方式處置核汙染水，避免對全球海洋環境、對世界各國人民的健康福祉造成不可預測的破壞和危害。

耿爽在聯合國大會關於日本福島核汙染水排海問題會議上指出，海洋是全人類的共同財產，更是太平洋島國賴以生存的藍色家園。12年前，日本福島核電站發生嚴重事故，向海洋釋放了大量放射性物質，造成巨大災難。12年後，就在24日，日本政府不顧國際社會質疑和反對，單方面強行啟動核汙染水排海，又給當地民眾乃至世界人民造成二次傷害。核汙染水處置具有跨國影響，絕不是日本一家私事。日方這一舉動無視公共利益，公然向包括太平洋島國在內的全世界轉嫁核汙染風險，極其自私自利，極其不負責任。

耿爽說，人為向海洋排放核事故汙染水沒有先例，也沒有公認的處置標準。長期以來，圍繞福島核汙染水排海對海洋環境、食品安全和人類健康的影響一直存在嚴重關切，日方做法的正當性、合法性、安全性也一直受到廣泛質疑。

日方迄未解決國際社會對於核汙染水淨化裝置長期可靠性、核汙染水資料真實準確性、排海監測方案的完善有效性的重大關切。中國等利益攸關方多次指出，如果核汙染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。

針對日方說辭，耿爽進一步指出，日本代表在發言中以及日本政府近來的表態中，一再引述國際原子能總署的評估報告。而事實上，國際原子能總署署長葛羅西在報告前言及相關記者會上一再強調，排汙入海是日本政府的國家決定，機構報告既不是對這一政策的推薦，也不是背書。