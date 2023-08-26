國1竹北路段車禍 1男到院前心肺功能停止 09:142023/08/26 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上竹北路段發生車禍，1男子OHCA。（新竹縣消局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1北上竹北路段發生車禍，1男子OHCA。（新竹縣消局提供／羅浚濱新竹傳真） 國道一號北上89.5公里竹北路段26日凌晨4時許發生車禍，新竹縣消防局員前往救護，回報現場為2部轎車事故，1部車上有3人皆無受傷，另1部車有40歲男子被拋出車外OHCA，由光明92送往東元醫院，現場交由國道員警處理。 吊車擋道 蘇花路廊一度雙向受阻 事故排除恢復通行 明霸克露橋便道遭沖毀 急搭木工板搶通 6開放時段一次看 超跑嘉年華3.5萬人次造訪 基市府：充分帶動基隆觀光經濟 #竹北 #車禍 #現場 #部車 #路段 也許您會感興趣 推薦閱讀 痛批新竹球場承包商卸責 藍委：檢調、監院別再睡 11:242023/08/25 政治 台61線龍井匝道4車撞一團 貨車「橫躺路間」3人輕傷 12:032023/08/24 社會 國道「自撞」事故激增！小型車占多數 高公局推測原因 17:012023/08/25 生活 竹北市運動人口數高於全國 將增設場地滿足民眾運動需求 13:592023/08/23 生活 男駕駛血糖低保齡球式連撞6車 幸運皆閃過人 09:262023/08/26 社會 遠百韓國展接力登場 抽首爾來回機票 20:002023/08/24 生活 漁人碼頭煙火秀周末登場！ 開車注意 警將加強拖吊違停 18:022023/08/25 生活 營造商比喻新竹棒球場「契約是國產車」 媒體人一針見血嗆爆 20:322023/08/25 政治 「腹肌男神」李現吻劉亦菲抵學費 現場竟狂流鼻血 12:442023/08/23 娛樂 暖心！ 烏日多環境因素救災難度高 熱心民眾慷慨贈裝備 15:202023/08/24 生活 酒店妹醉駕撞死人忙發IG限動 側錄現場喊下課 網友怒了 12:352023/08/24 社會 BMW台64追撞路邊工程車燒成火團 轎車駕駛「腦漿溢出」慘死 12:232023/08/24 社會 男歌手北京遇靈異事件唱一半爆意外工作人員臉秒鐵青 02:572023/08/25 娛樂 杜絕違規車輛趴趴走 台南警鎖定1415台牌照註銷車 14:282023/08/25 社會 金門首宗國民法官審案今宣判 男酒駕致人死亡、肇逃重判9年 19:352023/08/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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