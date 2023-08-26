國1北上竹北路段發生車禍，1男子OHCA。（新竹縣消局提供／羅浚濱新竹傳真）

國道一號北上89.5公里竹北路段26日凌晨4時許發生車禍，新竹縣消防局員前往救護，回報現場為2部轎車事故，1部車上有3人皆無受傷，另1部車有40歲男子被拋出車外OHCA，由光明92送往東元醫院，現場交由國道員警處理。