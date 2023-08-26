女星晏柔中在《全明星運動會》表現優異，知名度因此攀升，獲得外界諸多關注，今年4月公開和師弟楊孟霖的戀情後，也順勢宣布懷孕喜訊，沒想到昨(25日)突然公布產下兒子「小楊桃」的喜訊，正式升格為新手爸媽，讓網友紛紛獻上祝福。

楊孟霖曬出正式升格為「一家三口」的首張合照，只見晏柔中剛生完小孩，仍舊虛弱的躺在床上，不過藏不祝喜獲麟兒的喜悅，開心的表情全寫在臉上，楊孟霖將晏柔中擁入懷裡，接著表示：「辛苦你了，在旁邊說著加油，但知道給予不了什麼實質的幫助，媽媽們都很偉大，這一刻永生難忘」，還不忘剛該來到世界的兒子打招呼：「Hi, 小楊桃」。

眼見兩人正式升格為新生爸媽，許多星友紛紛獻上祝福，像是簡廷芮直呼：「一出生就笑咪咪，可愛爆擊」，孫可芳則開心表示：「大頭聰明寶寶終於出來玩了」，網友也湧入給予祝福：「恭喜正式升格當爸媽了」、「恭喜小楊桃出來玩了，楊爸爸沒空追劇了」、「感覺就超級可愛的啦」、「柔中辛苦了，母子均安，歡迎楊桃來到地球」。

晏柔中和楊孟霖兩人為同門師姊弟，愛情長跑7、8年後，彼此有了一起規劃未來生活的共識，因此選在晏柔中34歲生日當天，公布這則天大喜訊，頓時獲得外界滿滿的祝福，至於婚禮目前還在計畫中。