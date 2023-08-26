【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市藝術亮點再添9家！台中市政府文化局推廣藝術亮點邁向第19年，日前舉辦了藝術亮點發佈記者會，新增藝術亮點包含台中李方艾美酒店、大明高中談美藝術空間及台中市眷村文物館等9個藝文推廣據點，至今共累計120家業者加入藝術亮點家族。今年特別增設「藝術亮點之星」甄選活動，由百家業者角逐特色獎項，讓藝術文化亮點持續在台中市各個角落持續發光。

台中市政府文化局透過藝術亮點認證與輔導，鼓勵民間單位加入藝文聯盟，舉辦藝文活動，至今共120家夥伴加入，希望讓市民無論何時何地都有機會與藝術不期而遇，讓藝術走入大眾生活。今年特別增設「藝術亮點之星」甄選活動，包含「參與人數最多」、「舉辦活動場次最多」及「最佳創意活動獎」等獎項，除給予一份榮耀，還有實質獎勵經費，鼓勵業者更積極辦理藝文活動。

文化局指出，「最佳創意活動獎」，由「台中市定古蹟摘星山莊」與「霧峰林家宮保第園區」脫穎而出。摘星山莊以《戲說摘星》真人實境RPG劇場，提升遊客在戲劇表演的互動性、娛樂性；霧峰林家宮保第園區「夜探林宮保」，結合夜間導覽、樂曲欣賞、古裝及絹扇體驗等特色活動，讓遊客體驗與白天不同的園區景觀，以及傳統文化與歷史風華，兩家業者創意規劃，獲委員一致肯定。

▲今年度共新增9家藝術亮點。 圖：台中市政府文化局／提供

今年新增的9家藝術亮點，涵蓋培育新銳藝術設計人才的「大明高中談美藝術空間」、培養孩童音樂素養及興趣的「珊蒂音樂藝文空間」、放鬆住宿之餘感受藝術生命力的「台中李方艾美酒店」、充滿社會關懷的「財團法人熱愛生命文教基金會」、提供新秀藝術家基地的「凱昇社會福利慈善事業基金會」、落實世界衛生組織活躍老化理念的「不老夢想125號」、推廣傳統文房四寶的「正大光明毛筆有限公司」、結合餐飲與藝文展示的「北極星咖啡館有限公司」，以及文化資產活化空間「北屯新村－台中市眷村文物館」等，歡迎遊客走訪這些型態多元、各具特色的藝文空間，感受台中市的生活美學。

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