The “probable cause” of Bronny James’ sudden cardiac arrest was an “anatomically and functionally significant Congenital Heart Defect,” per a James Family spokesperson. They remain confident Bronny can return to basketball in the “very near future.”



Full statement: pic.twitter.com/RXdFouyZam — Jeff Borzello (@jeffborzello) August 25, 2023

先前突然在南加大練球期間心臟驟停倒地送醫的「小皇帝」詹姆斯大兒子布朗尼，26日由詹姆斯家族發言人發布正式聲明，經由3名心臟權威醫生的專業評估，已經找出布朗尼心臟驟停的主要病因，預計布朗尼可以完全康復，且對他重返球場充滿信心。

「經由查庫默利博士領導的希達斯西奈醫療中心團隊進行初步評估，艾克曼博士領導的梅奧診所與馬丁尼茲博士領導的大西洋健康/莫里斯湯醫療中心團隊的後續評估，」詹皇家族聲明表示，「布朗尼詹姆斯突發的心臟驟停的可能原因已經確定。」

「這是一種解剖學上與功能性上都很嚴重的先天性心臟缺陷，它可以且將會接受合適的治療，我們對布朗尼在不久的將來，可以完全康復且對他重返球場充滿信心，我們將會跟媒體提供最新消息，且重申對他的家人隱私的保護要求。」

看到詹皇家族發布聲明，似乎布朗尼的心臟驟停問題已經可以解決，接下來就等他何時可以重新回到場上打球，畢竟詹姆斯早已深切期待，布朗尼可以在明年參加NBA選秀，屆時看他被哪隊挑走，自己也會跳槽過去讓父子同隊打球美夢成真。