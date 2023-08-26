大陸商務部對台灣啟動貿易壁壘調查，並於17日公布結果表示，台灣涉違反世界貿易組織（WTO）的相關規則，研擬中止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）此事引起市場震撼，若真的失去ECFA的關稅優惠，將暴增約8%的稅率。對此，財經專家黃世聰提到，大陸若真的斷了ECFA台灣製造業、機械業的狀況會更加慘烈，現在已經遇到景氣逆風，恐怕會導致更多的台灣勞工失業。

大陸當局以台灣對大陸採取的貿易限制措施，不符合ECFA推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，因此研擬中止ECFA協議，而在早收清單中，能獲得關稅減免的主要產業包括石化塑膠、機械業、紡織及農產品產業。

黃世聰在「57爆新聞」節目上表示，去年早收清單產業的出口值為204.95億美元，約佔台灣出口到大陸的16.9%，「其實規模算蠻大的，其中機械業、工具機產業的衝擊會比較大。」

即便ECFA尚未中斷，產業界已經開始緊張，傳動與控制科技大廠上銀（2049）董事長卓文恒先前受訪時坦言，如果ECFA真的沒了，公司會增加在大陸生產的比重，就近服務客戶也減少影響。黃世聰分析指出，台灣勞動力市場會受到衝擊，且目前台灣製造業用電衰退，顯示景氣相當黯淡。

主持人徐俊相總結指出，一旦沒收ECFA之後，擔心會有更多在台灣的勞動人口失業，這件事情還沒有發生，產業用電已經下滑，代表已經有人開始休無薪假了。

勞動部日前公布最新無薪假數據，共有669家企業實施無薪假，人數達到1萬2105人，製造業佔比突破萬人，是目前實施無薪假最大宗產業，且狀況比之前更為嚴重，對比上一次統計增加24家、756人實施無薪假。