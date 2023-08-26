日本桌球天后福原愛2年前和江宏傑結束5年婚姻，回到日本生活的她傳出為了付價值3億日圓（約6600萬台幣）豪宅的貸款，不得不和男友搬出豪宅，想靠房租維生。日本媒體昨(25日)進一步報導，透露福原愛所接受到的金主優厚待遇可能會全面縮水，日媒更斷言，「勞斯萊斯（代步）的富裕生活只過了1年就即將崩潰」。

福原愛兩年前回到日本生活後，曾被拍到和男友出雙入對，在東京有勞斯萊斯接送，媒體進一步起底，發現名車並非福原愛所買，而是她在大陸的金主為了力挺她所贊助的車輛。據《女性自身》報導，其實不只名車，福原愛近來也被拍到揹名牌包，手上有高級奢華鑽戒，但隨著福原愛遭指控不服從日本法院判決，這些優渥待遇恐將消失。

報導指出，福原愛離婚同年底，和她傳出緋聞的橫濱男也跟前妻離婚，兩人原本築夢要一起住在豪宅，卻因經濟條件只能忍痛先搬離，房仲業者透露，替福原愛找租客已經5個月，但始終沒有適合的房客上門，就算把房租壓低也無法招到客人，令目前幾乎零工作的福原愛經濟更加陷入困境。

而福原愛先前受聘擔任「琉球Asteeda」社外董事，本月傳出她突然被除名，日媒報導，知情人指出，福原愛因為是名人，可能會覺得出借名字就足夠了，但如果身為社外理事，出席率不是100%，甚至是90%以下的話會很顯眼，而「琉球Asteeda」今年截至3月開過18場理事會，但福原愛只出席一半的場次，也就是9場，或許是因為這樣所以卸任了。