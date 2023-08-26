被封為「最正啦啦隊女神」陳怡叡（Yuri），最近被周刊拍到上了「玖壹壹」成員春風派來的專車，還會進出彼此家門，兩人關係曖昧。稍早，Yuri首度回應緋聞，否認與春風交往。

Yuri今（26日）在臉書透露很久很久以前開始，生活不再傷心也沒再有心動的感覺，很羨慕幸福快樂的人，擁有自己的家，期盼能遇到一個人，讓內心不再是空白。Yuri表示，過去說過若有好消息，一定會告訴全世界的人她遇到對的人、找到幸福，引述心靈雞湯的一段話：「對的人治癒你，錯的人消耗你。一定要跟會讓你笑的人在一起，跟一個打從心底覺得你好的人在一起，你自然而然會給予自己無限的自信。」

Yuri也主動提到最近傳得沸沸揚揚的緋聞，「最近大家都說我如沐春風，是不是談戀愛了？那天難得放假的我滿面春風的去朋友家無奈打了場輸三家的麻將…先不要看到網路故事就這麼快幫我下結論，將來找到幸福會跟大家分享的，好嗎？」直接否認與春風來電。

Yuri臉書全文。（圖／臉書@Yuri陳怡叡）

Yuri和春風日前被周刊直擊會進出彼此家門，春風還會派司機接Yuri搭乘自家座車南下台中，關係看起來超過普通朋友；對此，樂天女孩經紀人表示公司不會過問藝人的私下交友，認為跟朋友餐敘都是正常社交，「就我知道她單身好久了。希望大家多多關注她在球場和戲劇上的表現啦！」春風所屬的混血兒娛樂則回應「朋友聚會或出遊，不需要過多揣測，謝謝關心。」