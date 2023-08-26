YouTube動畫「山道猴子的一生」爆紅，也使機車族跑山的熱門地點台七乙線再次引起注目。日前賽車YouTuber「戰神鄒小捷」就與友人前往拍攝機車跑山亂象，恰巧拍到一起車禍，肇事的黃姓車主自己坦承無照騎車，沒想到事後黃男竟私訊鄒小捷，不僅嗆「欠我砍是嗎」，還透過父親有人表示要尋找鄒小捷出來喬。

本身有參與機車賽事的車手鄒小捷也是1名YouTuber，經常在頻道分享騎車經驗、賽事、車輛及裝備等各式機車內容，日前因YouTube動畫「山道猴子的一生」爆紅，他與友人前往台七乙拍攝車友跑山以及各種亂象，不料引發後續衍生的事件。

拍攝當天鄒小捷與友人恰巧碰到1起機車與汽車的事故，1名黃姓未成年少年騎乘機車載女友到台七乙跑山，不料卻與1部轎車發生事故，後座的女友腿部傷勢嚴重，當時鄒小捷與友人前往關心車禍原因，並詢問對方是否有駕照，布料對方竟毫不掩飾坦承自己無照騎車。

豈料，鄒小捷事後將影片上傳頻道後，黃男竟私訊嗆聲，先是聲稱「我女友因為你在哭」、「你發我們有經過我們同意嗎」，並質問為何沒有打碼，表示要報警提告，但鄒小捷也反問「台七乙是你家？」、「快去跟警察說」對方見威脅提告無效，竟又換臉書私訊直接嗆「你他媽腦殘是不是」、「欠我砍是嗎」，更扯的是，對方竟還透過父親友人在相關群組，表示要找鄒小傑出來喬。

鄒小捷在影片中無奈表示，除了自己以外的許多機車YouTube都不斷在勸導騎車要遵守規範、注意安全，甚至呼籲喜歡競速的人可以前往賽道，但其實完全沒有成效，導致跑山的亂象頻傳，讓整條山路都汙染了，更直言黃男的行為「無照在路上騎乘就是不尊重所有用路人」。

鄒小捷也說，今天對方嗆要砍人或到車行堵人，其實受影響的人不只自己，也擔心這些與他合作的夥伴受到影響，而且處理社會上的事情，不應該是比誰後台比較硬，大家來硬碰硬，甚至有人出面要替朋友的無照兒子討公道，「我真不知道你們有什麼臉來討這個公道？」因此鄒小捷要在法律上給對方一個教訓，決定報警提告。