日前，8月20日東南亞比特鏈新技術研討會於越南舉行。主辦方Ordzaar為大眾帶來了關於數理論（Ordinals）與遞歸銘文（Recursive Inscriptions）的精彩分享。序數理論作為比特幣生態系的革命性創新，具備在區塊鏈上銘刻文件的能力，使比特幣能由單一數字貨幣平台轉變為多應用生態系，延伸至藝術、音樂等多領域。遞歸銘文作為序數理論的一環，可利用其他文件的內容，極大化地節省數據存儲成本，同時提高效率。

AIGC(人工智能生成內容)產業專家江秉承受邀參與此次研討會，他在會議中分享關於AIGC與Web3.0結合的發展趨勢，並特別聚焦於區塊鏈與AI技術的融合，為行業帶來更多元和繁榮的展望。江秉指出，儘管Web3.0與元宇宙的討論話題在全球AI熱潮後似乎稍顯淡化，然而AI技術的不斷演進將會為區塊鏈產業帶來更強大的增長。AIGC能降低區塊鏈經濟製作成本，同時提升生成效率，促進產業持續發展。

AIGC，即人工智能生成的內容，使得創建動態的AI驅動體驗成為可能。江秉強調，透過此技術，虛擬人物與元宇宙能夠高效融入互動體驗，並在虛擬鏈上實現AI生產物。這將開創多樣的互動體驗內容，例如通過與AI虛擬人物的互動，獲取虛擬資產或比特幣等。Ordzaar的技術發佈彰顯技術與願景的契合，專業知識使得將AI驅動的體驗引入區塊鏈成為可能，同時節省成本，提高效率。這一合作體現比特幣不僅是貨幣，更成為多元應用的平台。

針對為何選擇比特幣與序數而非以太坊，江秉承認為，序數理論(Ordinals)為比特幣上提供了更堅實的基礎，並確保數據、藝術和創作的永久性。雖然以太坊也在推動動態NFT的可能性，但序數理論(Ordinals)為數據的永久性提供了更有 保障的選擇。

同時，針對最新發布的《2023臺灣區塊鏈產業重點報告》，與會的東南亞區塊鏈業者對於台灣在區塊鏈產業中的突破和努力給予高度評價。未來，台灣及東南亞業者致力於加強亞洲區塊鏈產業的全面發展，並期待透過AI工具與區塊鏈技術的融合，開創更加光明的科技創新前景。