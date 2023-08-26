民進黨總統參選人賴清德與國際媒體茶敘，華爾街日報今（26日）天報導聚焦台海局勢和總統選舉。彭博新聞則指出，針對中國暫停進口台灣芒果，賴清德認為台灣須深化與民主國家關係、減少對中依賴。

彭博引述一名不具名的知情人士消息指出，賴清德過境美國期間，曾與幾位美國前官員，包括前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）和前美國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）會面。

華爾街日報報導，賴清德4月獲民進黨正式提名後，於8月25日首次與國際媒體茶敘。日前他剛結束出訪友邦巴拉圭行程返回台灣。

這趟出訪來回過境美國紐約、舊金山，中國後來在台灣周邊進行海空聯合演訓，北京當局稱，這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

報導說，台灣總統大選位居領先的參選人賴清德示警，中國恐試圖干預明年初舉行的關鍵選舉，指出北京升高台海緊張、破壞台灣民主制度。

賴清德強調，他維持台海現狀的決心堅定不移，儘管北京動作頻頻，民主盟友一致捍衛共同價值和利益，台灣會與理念相近國家更緊密的合作。

報導寫道，總統蔡英文2016年當選後，台灣與美國建立日趨緊密的關係、與中國保持距離，北京加強對台文攻武嚇，近乎每日出動軍機擾台。蔡總統提出的明年度國防總體預算創下歷史新高，以此強化對中國的嚇阻力。

報導引述台灣民意基金會最新民調，指出距離總統大選剩下5個月，賴清德的支持度輕鬆領先，勝過國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲，分析家表示，台灣政治變動快速，投票前是否出現變數有待觀察。

報導指出，賴清德注意到對手提出透過對話來尋求和平，他表示，北京堅稱台灣是中國的一部分，經由放棄主權的溝通和合作無法達到真正的和平，他願意在平等基礎上與中國進行對談。

另外，據彭博報導，賴清德針對中國暫停進口台灣芒果指出，此事件凸顯台灣必須深化與民主國家關係，減少對中國的依賴。賴清德表示，台灣必須推動經濟多元化、降低經濟和貿易風險、在兩岸挑戰升高的情勢下參與全球供應鏈安全討論，並增強產業韌性。這符合台灣最佳利益，也有助於促進全球經濟繁榮。（編輯：張芷瑄）1120826