警方日前蒐證完成前往詹嫌住所，當場查獲詹嫌持有已貫通槍管及打擊功能正常之改造幽靈左輪金屬手槍2把、改造天空法警SKY MARSHAL金屬左輪手槍9把、改造儒格RUGER LCR全金屬黑色左輪手槍7把，共計18把槍枝，依法將他逮捕帶回偵訊。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

警方日前蒐證完成前往詹嫌住所，當場查獲詹嫌持有已貫通槍管及打擊功能正常之改造幽靈左輪金屬手槍2把、改造天空法警SKY MARSHAL金屬左輪手槍9把、改造儒格RUGER LCR全金屬黑色左輪手槍7把，共計18把槍枝，依法將他逮捕帶回偵訊。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

警方日前蒐證完成前往詹嫌住所，當場查獲詹嫌持有已貫通槍管及打擊功能正常之改造幽靈左輪金屬手槍2把、改造天空法警SKY MARSHAL金屬左輪手槍9把、改造儒格RUGER LCR全金屬黑色左輪手槍7把，共計18把槍枝，依法將他逮捕帶回偵訊。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市政府警局仁武分局、基隆市、屏東縣政府警察局刑大共組專案小組，在屏東縣潮州鎮查獲49歲詹姓男子涉嫌非法持有大陸製改造幽靈手槍及疑似非法改造槍枝案，當場起獲18把槍枝，詹嫌供稱這些是要贈送友人或收藏，警方初步研判槍枝具有殺傷力，將追查其用途與流向，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

警方表示，全案今年4月上旬在新竹市查獲大陸製改造幽靈左輪金屬手槍案，後續經溯源掌握詹姓男子及其屏東住處後，隨即向屏東地院聲請搜索票獲准。

警方日前蒐證完成前往詹嫌住所，當場查獲詹嫌持有已貫通槍管及打擊功能正常之改造幽靈左輪金屬手槍2把、改造天空法警SKY MARSHAL金屬左輪手槍9把、改造儒格RUGER LCR全金屬黑色左輪手槍7把，共計18把槍枝，依法將他逮捕帶回偵訊。

警方表示，詹嫌辯稱是從網路購買後要贈送友人或自己收藏，雖是玩具槍，但懷疑他另在它處進行改造，不過目前尚未發現改造工具，初步篩判這些槍枝具殺傷力可能性高，因此後續要追查是否已有槍枝流出，並要釐清詹嫌說詞，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。