一名16歲高中生曾經5次昏厥，第5次甚至校護還為他電擊。醫師表示，患者幾次暈厥都未找到原因，後來透過基因學檢查，證實罹患「兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈」(CPVT)，這類型的惡性心律不整在年輕族群容易導致猝死，建議出現心跳加快、昏倒等3種症狀應至醫院接受全面診治。

彰化基督教兒童醫院兒童心臟內科醫師吳焜烺表示，該名高中生從小到大發生過4次暈厥，卻檢查不出原因，第5次暈厥是在國中二年級，當時在校暈倒，校護用自動去顫器(AED)後，發現是惡性心律不整，經電擊後恢復正常心跳，後由救護車轉送彰基，急救後很快甦醒並恢復正常呼吸。

吳焜烺表示，透過基因學檢查，確認患者罹患「兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈(CPVT）」。CPVT是一種少見的遺傳性鈣離子通道病變，其特徵是腎上腺素能誘導雙向和多型態性心室頻脈，因此常發生在兒童和青少年運動或情緒壓力期間，可能導致心跳加快、昏倒或心臟驟停。此外，此病的死亡率極高，若不治療，30歲時死亡率可達31%。

吳焜烺表示，患者植入體內去顫器後恢復狀況良好，需注意的是不可太過激動，若情緒起伏或壓力太大，可能導致嚴重心律不整。民眾若有暈厥、胸悶、胸痛或相關症狀，應至醫院接受全面且完整的診治，以免發生憾事。