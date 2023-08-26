屏東市發生一起保齡球式車禍，所幸沒有人員傷亡。(警方提供)

屏東市發生一起保齡球式車禍，所幸沒有人員傷亡。(警方提供)

屏東警方25日下午4時30分許，一名53歲鄭姓男子駕駛自小客車沿屏東市廣東路北往南方向行駛，疑因血糖過低、身體不適，導致駕駛車輛失控，沿路碰撞路旁停放的1部自小客車、5部輕重機車、建築物柱子及鐵門，所幸沒有人傷亡。

從現場狀況可以發現，停放一旁的機車及汽車被撞得東倒西歪，零件散落一地，可見當時情況危急，所幸整起事故未有人員受傷，經警方酒測鄭姓男子酒精濃度為0。警方則呼籲，駕車時務必衡量自身身體狀況，切勿勉強上路，以免發生憾事。