由於海面風浪過大，附近作業友船無法接近進行拖船，目前等待重機具到場救援。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

成功籍漁船金鴻益號疑似因風浪過大又不熟悉海域，今晨擱淺於豐里海域岸際，船身不時後浪襲，左搖右擺。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

1艘成功籍漁船今晨欲北返富岡漁港時，疑似風浪過大且不熟悉海域，被湧浪推擠擱淺豐里海域沙灘，所幸5名船員中，僅1人腰部受到撞擊，送醫無生命危險。目前船隻等待重機具救援，雖一度遭大浪掀翻，但隨後又被一波浪襲奇蹟式地回正。

26日清晨4點多，成功籍漁船金鴻益號擱淺豐里海域岸際，等待重型機具到場救援期間，一波大浪朝向岸邊襲來，船隻不敵瞬間強勁衝擊力道，傾倒翻覆，所幸船員機警跳船，幸運的是，隨後又一波大浪打上岸，船隻奇蹟式地回復立正狀。

金鴻益號船長陳俊銘表示，船上共有2名台籍和3名印尼籍漁工，清晨於太麻里外海作業完畢後，準備向北返回富岡漁港，行經豐里外海時，海面風浪突然增強，加上不熟悉周邊海域航道，且疑似出現機械故障，導致船隻擱淺。

台東區漁會理事長盧正修表示，接獲漁民求救電話後，隨即通報海巡單位及附近作業船隻前往支援；其中1艘友船漁發116號想靠近進行拖船救援，無奈風浪大，加上器材不足，只能放棄。目前已連絡怪手進行搶救，希望能順利拖離回到海上。