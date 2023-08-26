美國今天指責中國和俄羅斯阻止聯合國安全理事會對北韓發射飛彈做出統一回應，包括平壤當局昨天企圖將偵察衛星送入太空。

法新社報導，由15個成員國組成的安理會召開緊急會議，除莫斯科和北京外，其餘13國都譴責北韓在3個月內二度嘗試發射偵察衛星，過程中使用了彈道飛彈技術。

美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示：「這應該是讓我們團結起來的議題…但自2022年初以來，由於中國和俄羅斯的阻撓，安理會未能兌現承諾。」

她補充表示：「朝鮮民主主義人民共和國的核威脅正與日俱增，而俄羅斯和中國沒有負起責任維持國際和平與安全。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓的正式國名。

中國和俄羅斯代表則說，北韓咄咄逼人的立場應歸咎於華府，直指美國持續與南韓舉行軍事演習。

北韓長久以來堅稱核子計畫是出於自我防禦目的，衛星計畫也是如此。

湯瑪斯－葛林斐德駁斥這樣的說法：「我們都知道真相是什麼：朝鮮民主主義人民共和國將偏執和自私利益置於北韓人民的迫切需求之上。」

她還說：「壓迫和殘酷助長了朝鮮民主主義人民共和國的戰爭機器…這很可恥，也對全球和平構成嚴重威脅。」