一名網友分享，最近吃自助餐，夾了3道配菜和1個主菜，竟然就要140元，讓他直呼好貴，而自助餐阿姨聽了則回說「魚比較貴！」但他吃了才發現怪怪的，因為他根本沒有夾魚，只有夾炸雞腿，只是那個雞腿的形狀看起來超像魚，引起網友討論，不少人卻歪樓直呼，重點不是魚還是雞腿，而是你叫人家阿姨。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上分享，最近去買自助餐，夾了金針菇、麵輪和地瓜葉等3道配菜，以及1道主菜，結帳的時候阿姨竟說要140元，他驚呼太貴了吧！結果阿姨看了一眼就說「魚比較貴！」他聽了只好乖乖付錢。

貼文引起萬人朝聖狂讚，不少人笑歪直呼，那不是魚，是炸雞腿吧！阿姨錯了。「像魚的雞腿」、「自助餐阿姨：魚比較貴。我：可是這是雞腿欸」、「長得像鯉魚王的雞腿」、「這樣算是雙主菜有魚還有雞腿」、「可能因為你夾的是鯉魚王」。

另有網友歪樓說，這不是魚或雞腿的問題，是稱呼叫錯了，因為叫了「阿姨」所以140元，如果改口叫「姐姐」可能就只要100元，下次嘴巴甜一點。「不是魚的問題是你叫人家…阿姨，叫姐姐可能就只要100了」、「稱謂的重要性出現了」。