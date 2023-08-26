「進警局多少都會忐忑，但您溫和的態度及所內溫馨的氣氛，讓我放鬆不少...」，71歲向姓男子一封手寫信日前寄到台中市警第一分局繼中派出所，表達感謝警方協助尋獲愛車，讓他當天購完往台中機場車票後順利離去並於4天後搭機回美國，對於台灣警察認真、鍥而不捨的態度，讓他留下深刻印象。

繼中派出所指出，8月7日傍晚，向姓男子報案稱，匆忙進國光客運購票後走出來，竟找不到自己的機車，情急之下遂報警求助，員警調閱監視器，4小時內尋獲該車，疑似向男記錯最後停放車輛的位置。

警先獲報當時先詢問向男騎車路徑及最有可能停放的位置，憑據經驗判斷向男應是記錯最後停放車輛的位置，再由派出所值班員警協助調閱騎車沿線的路口監視器，於中區建國路與成功路口騎樓處發現向男的愛車，當時向男得知機車找到的消息相當開心。

因警認真積極的工作態度，事後向男特地手寫一封感謝信寄到繼中派出所，內容提及事發後4天將出國，許多事情都擠在一起讓自己手忙腳亂，當時機車找不到心很慌，好在員警即時救援順利尋獲愛車，員警認真、鍥而不捨的態度讓他非常感動與佩服。

台中市警第一分局長吳燕山提醒，民眾停放汽機車後，可使用手機拍照紀錄並要連附近具有特色背景或門牌、路牌一起拍下來，以免忘記停放位置，另停放車輛後切記拔取鑰匙，以免遭有心人士竊取。