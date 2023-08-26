徐乃麟、曾國城主持的華視《天才衝衝衝》日前邀請來賓洪都拉斯、蔣偉文、徐小可、林俊逸、陳大天、宇珊、賀瓏及胡祖薇上節目挑戰。進行單元「易字遊戲」時，徐乃麟轉轉盤，轉到難度最高的地獄數字五，但因指針鄰近四個字的邊緣、微微偏向五個字的色塊邊緣，令徐乃麟不服、狂喊：「在中間線必須重轉！」不斷硬拗，最後經導播回放檢視後、確認眾人判斷無誤。

未料，這位不懂得什麼叫「放棄」的男人，執意起身走向拍到關鍵畫面的攝影機位置親自驗證、繼續喊著：「可不可以請導播下來？」引來敵隊紛紛跟上前去湊熱鬧跟著看，最後拗不下去的徐乃麟只好假裝惱羞成怒樣：「沒關係啦，我知道導播對我都有意見啦！」惹得導播暗場燈示反擊，這意外的小插曲，簡直笑翻所有人。

同集還有久違再度登場的恐怖單元「EAR傳耳ABC」，一題眾人直呼超簡單的題目，竟讓籃籃成了豬隊友？因為隊友陳大天、蔣偉文、胡祖薇的英文解釋接龍後，傳到籃籃耳中Accident（意外）卻變成President（總統），讓最後的猜題者徐小可根本摸不著頭緒，也完全無法理解為什麼老公外面有女人時總統會來，籃籃還貼心提醒她：「不要被敵隊的話影響。」

徐小可傻眼回：「我被妳影響最多！」最後揭曉正確答案時徐小可超崩潰，無奈之餘不忘曬恩愛：「因為我老公不會做這件事情，所以我才聯想不到。」趁機隔空放閃老公阿Ben（白吉勝）。《天才衝衝衝》每周六晚間10點在華視播出。