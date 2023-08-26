儘管美國隊在這次世界盃男籃賽的戰力排名始終高居第1，面對即將來臨的世界盃首戰(26日晚上8點40日遭遇紐西蘭)，美國總教練科爾還是小心翼翼先行「消毒」，除了強調現在已經不是1992年那時候，更提前放話很多球隊都有機會可以奪下世界盃冠軍。

「我知道我們是最熱門的奪冠球隊之一，我們理所當然如此，但在今年世界盃還有一些出色隊伍，」科爾表示，「上屆男籃世界盃我們最終只拿到第7名，我們輸了兩場重要比賽，我們很明白今年將有多麼困難，現在不是1992年那時候了。」

「NBA現在裡面有超過100個外國球員，外國球員一年又一年拿下年度MVP，這都是有原因的，」科爾說，「這是一項全球性的比賽，當然也有一些出色的球隊，所以我們或許是奪冠大熱門之一，但沒有球隊是確定能贏，很多球隊都有機會。」

科爾口中的1992年那時候，就是當年美國夢幻一隊，陣中包含喬丹、皮朋、魔術強生、柏德、尤英、大衛羅賓生，崔斯勒、卡爾馬龍、史塔克頓、穆林、巴克利與雷特納，更在巴塞隆納奧運以平均勝分接近44分的誇張差距拿下男籃金牌。