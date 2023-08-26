展示無人機飼料投餵技術。（海洋局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市政府海洋局推動智慧養殖設備布設，結合國立高雄科技大學養殖團隊與智慧養殖設備廠商，以產、官、學聯盟合作共同分享智能養殖技術媒合，降低養殖風險與勞力，提升漁民申請建立智能養殖系統環境，提高漁民收益及水產養殖永續性和生產力。

海洋局張漢雄局長日前至岡山養殖區域瞭解智慧養殖設備媒合成功養殖案場並與漁民訪視座談，進行雙向溝通交流，傾聽養殖漁民需求，現場由岡山養殖漁業發展協會總幹事葉吉田展示介紹案場無人機水產省力化養殖、獨立區域網路水產養殖、旋轉攝影機結合水車省電系統、智慧水車節能系統等創新科技。

海洋局表示針，對2050淨零減碳轉型目標，電費為養殖漁業主要生產成本之一，推動智慧化節能設備，透過淘汰老舊耗電機具，藉由節電及物聯網大數據技術，提升養殖效率，以達到節能減碳之目的，這些技術的結合不僅能夠提高生產效率，還能夠節省能源、減少浪費、自電自用，對於養殖業的可持續發展具有重要意義。

總幹事葉吉田表示，感謝市府近年積極推廣智慧養殖設備，並邀請智慧養殖設備廠商與漁民進行媒合互動，大大提升引入智慧設備之意願，尤其目前受到極端氣候變遷、缺工、養殖技術必須提升等眾多困境，透過市府媒合引薦與養殖智能技術講習，才能成就整個養殖場的技術提升。

海洋局長張漢雄指出，隨著智慧水產養殖科技的普及，可以預期將有更多數據共享和合作，透過科技的創新技術和解決方案能提供水產養殖營運優化，協助漁民及時了解養殖場狀態，改善水產養殖業的效率與產能。

海洋局將持續推動教育養殖漁民最新養殖科技新知，協助漁民導入智能養殖設備補助，達到智慧、省工又節能的產業升級需求，有效降低成本，並順應推動漁業淨零碳排，並將這些創新科技推向更廣泛的應用，共同促進水產養殖業邁向節能智慧化時代，推動整個產業的發展和創新。