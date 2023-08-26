台灣羽球一姐戴資穎今天在世界羽球錦標賽女單8強賽，以16比21、14比21不敵3屆世錦賽金牌、西班牙好手瑪琳，無緣4強，她賽後在個人IG限時動態寫下：「努力看起來是還不夠。」

世界排名第4的戴資穎在東京奧運拿下銀牌後，過去2年參加世錦賽都登上頒獎台，分別拿下1銀、1銅，這次征戰在丹麥首都哥本哈根舉辦的世錦賽，闖進8強，只差1勝就能達成連3屆奪牌紀錄。

戴資穎8強賽對手為曾在2014、2015、2018年世錦賽奪得金牌的西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），雙方過去19次交手，戴資穎以10勝9敗略占上風。

戴資穎開賽在5比5平手時，被對手連得5分拉開差距，隨後即使試圖追分，仍未能將差距縮小至3分內，以16比21將首局拱手讓人。

戴資穎次局浪費開局6比2領先優勢，在技術暫停過後，被對手反超，戴資穎無力扭轉戰局，最終以14比21落敗。

戴資穎賽後在Instagram發文表示：「這應該會是我最後一次世錦賽，謝謝我的團隊給予我的支持和幫助，也謝謝專程飛到這裡來為我加油的球迷，但這裡不是終點，我依然會繼續努力。」

戴資穎先前曾表態將於明年底退休，今年將是她在世錦賽最後一舞，卻無緣4強，她有感而發在IG限時動態留言：「把所有的情緒，轉換成動力，努力看起來是還不夠。」

另外，男單部分，「羽球王子」王子維8強賽先盛後衰，以21比18、15比21、13比21輸給泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），無緣晉級。（編輯：陳政偉）1120826