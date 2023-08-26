任何雞毛蒜皮小事都可能成為壓垮婚姻的最後一根稻草。一名女網友因老公站著尿尿，噴到馬桶、地板不清理，還嘻皮笑臉說「妳在乎的，妳去擦！」讓她當場怒喊離婚。這篇貼文引發許多討論，網友一面倒支持原PO，「超噁心，自己弄髒的本來就該自己清」、「重點在於，你明明知道我的點還要踩，這是什麼居心？」

一名自認有潔癖的女網友在《Dcard》發文表示，和老公婚後生活還算愉快，唯獨老公「尿尿」這件事讓她無法忍受，她同意老公站著小便，但要求對方將滴在馬桶、地板的尿漬擦乾淨。

日前老公上完廁所，原PO剛好要進去洗澡，看到馬桶和地上都有被尿噴到，要他清乾淨再出來，沒想到老公竟嘻皮笑臉說「妳在乎的，妳去擦啊！」一句話立刻把原PO按爆，她將手上衣服砸向老公，大喊「我要離婚！」

原PO老公當場愣了一下，接著惱羞成怒「這也要離婚，你有沒有問題？」原PO認為她只要求老公上完廁所擦乾淨，但老公卻做不到，「這些你認為的小事，我很在意！讓我難過的是，你明知道這是我在意的點，卻沒放在心上。你只在乎你自己，那就去找一個可以讓你發懶發到底的女人！」

講完這些話，原PO立刻出門，當晚也沒回家，「一定有人覺得這不就是小事，好好講就好了啊」，她則坦言「失望慢慢累積到一個點，是會累的！」隔天老公打電話向她道歉，接她回家。

網友看了一面倒支持原PO，「連尿尿這件事都做不好，滴尿真的很噁欸」、「自己弄髒的本來就該自己清」、「男生尿尿噴得到處都是真的很母湯，就跟女生經血滴到馬桶蓋是一樣的道理啊！不小心噴出來，擦乾淨是基本禮儀」、「有的人跟他好好講話根本沒用，一定要別人牙起來才知道要改」、「這是態度問題，在乎就會互相解決彼此生活上的矛盾，而不是一副我行我素的樣子。」