「FBI帥哥」網紅鄧佳華過去爭議頗多，屢屢登上媒體版面，近日他在社群媒體上頻頻向甫加入民進黨的高雄市議員黃捷示好，更驚爆或要加入民進黨，連邀約訊息都流露出來。此外，鄧佳華更是宣稱，「為了黃捷，我會打擊館長」。而兩大網紅將擦出什麼火花，也引發網友高度關注。

鄧佳華近日多次貼出有關黃捷的貼文，其中包括祝「黃捷七夕快樂」、「為了黃緁（捷），我會加入民進黨；為了黃捷，我會打擊館長；為了黃捷，我會打擊館長網軍；為了黃捷，我改變了自己」、「愛妳化成一種信念，愛妳化成一種力量，這就是我的答案」、「鄧佳華真心愛黃捷」。

除了積極向黃捷傳達心意，據《ETtoday新聞雲》報導，鄧佳華還在IG自曝，下周一將有企業家帶他加入民進黨，並將對話訊息全面曝光。不過在鄧佳華的IG上，目前已經看不到相關訊息。

網友分享鄧佳華的IG截圖。（圖截自鄧佳華臉書）

對於鄧佳華拋出震撼彈，將加入民進黨一事，網友紛紛在他留言表示「居然被朝廷招安了」、「老鄧記得下禮拜找阿館唷！」、「你會被民進黨支持者追著打」、「第一次看到佳華上新聞版面，有如此多的按讚數，實在是太感動了，希望佳華一定要排除萬難，真正加入民進黨」。除此之外，還有人將鄧佳華的相關發文Tag綠營高層，包括民進黨2024總統參選人賴清德，總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦等。