網路節目《木曜4超玩》上月驚傳經營危機，幕後團隊突然無預警集體離職，讓觀眾一度以為節目即將開天窗，但阿部瑪利亞等人受訪透露，錄影工作並未中斷。然而有眼尖網友發現，《木曜4》的製作單位已經積極在求職網站上號召新人，月薪卻只有3萬台幣左右，令其他網友忍不住表示，難怪之前的工作人員要集體離開。

《木曜4超玩》播出8年多，在Youtube累積了234萬粉絲，上月驚傳工作人員紛紛離職，據《ETtoday新聞雲》報導，據知其中兩人是被要求離職，其他人才見此主動提出離開，而近期《木曜4超玩》在求職網站上積極徵才，包括製片、剪輯、攝影，希望有興趣的人可以主動毛遂自薦，但薪水卻只有32K到40K不等，對生活物價高的台北來說，這薪資被網友狂酸：「是要請猴子嗎？」

《木曜4超玩》所屬的麥卡貝網路電視最近在網上招新人。（圖／翻攝自104人力銀行網站）

而主要團隊的阿部瑪利亞上月受訪透露，雖然團隊有了變動，因為邰智源仍帶領大家繼續前進，讓她很安心，不捨離開的工作人員，「覺得跟工作人員們的關係也越來越好，非常喜歡他們，之後可能就是當朋友，也會很支持他們的未來發展」。

前執行製作IDA先前在網上分享「畢業宣言」，寫下：「能認識木曜團隊的戰友同事、可愛溫暖的六大金剛、各個團隊，是我職涯最棒的決定之一，木曜今後還是在的請大家不用擔心！」她透露自己雖然在這節目工作才不到兩年，但收穫遠超過她想像，希望大家往後還是繼續支持《木曜4》。對於改版後的《木曜4》，網友也評價兩極，有人傻眼開始走找辣妹秀身材的風格，更有人質疑起：「走《玩很大》路線？」