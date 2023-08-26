衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）近期公布最新會議紀錄，在150件救濟申請案中，有23件獲賠救濟金。其中1名新北44歲女子，接種莫德納後嚴重掉髮至全禿，獲賠3萬元，為本次審議最高紀錄，另有新北18歲男、台北40歲女，分別因心肌炎、尋麻疹，獲得救濟金3萬元。

根據VICP最新會議紀錄，150件救濟申請案中，共23件獲賠救濟金，其中10人獲賠5000元、9人獲賠1萬元、1人獲賠1.5萬元、1人獲賠3萬元。疾管署副署長曾淑慧說，此次理賠對象年齡介於14～68歲，最年輕個案為新竹的廖姓少女，接種BNT後出現胸痛、心肌酵素上升，但心臟超音波檢查無異常，獲賠1萬元救濟金。

至於獲賠3萬的3名個案，有2人來自新北市，1人來自台北市，接種疫苗廠牌為莫德納及BNT。其中，來自新北市的陳姓44歲女子，接種莫德納後，出現嚴重掉髮至全頭禿的症狀。曾淑慧表示，掉頭髮的原因很多，與心理狀態、壓力、自體免疫系統有關。

對於會不會是打疫苗造成心理壓力，或影響免疫功能，曾淑慧表示都有可能。審議小組認為此案無法確定與疫苗的關聯，因此依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦 法」第18條第1項及其附表其他不良反應給付規定，核予救濟金新台幣3萬元。

另1名新北市林姓18歲男子，接種BNT疫苗後出現胸痛，就醫後，經心肌酵素檢驗、影像學檢查，符合心肌炎的診斷。依據個案症狀發生時間及臨床表現研判，症狀無法確定與疫苗有關關聯性，審議小組依據相同辦法，核予救濟金3萬元。

台北市的阮姓40歲女子，則在接種BNT疫苗後，因皮膚紅疹陸續就醫，後續合併次發性感染。由於BNT屬mRNA 疫苗，並不具致病力，不會造成感染症，而蕁麻疹發作原因包含藥物、食物、環境及心理情緒等。審議小組考量，個案的症狀時序上仍無法確定與疫苗的關聯性，且個案也住院治療，核予救濟金3萬元。