高雄捷運月台發生暴力事件！日前1名44歲王姓女站務長接獲通報有男子在候車月台抽菸，未料該名男子不僅不聽勸，還動手揮拳攻擊女站長，雖女站長先以辣椒水反擊，但該名男竟還又再次動手，隨後拉開捷運出口閘門離開現場，女站長受有輕傷並到派出所報案，警方初步掌握嫌犯身分，還在追緝中。

小港區小港機場捷運站於22日上午10時15分許，1名44歲王姓女站務長，接獲通報有1名男子於候車月台抽菸，王姓站長前往勸導，但該名男子卻揮拳攻擊，王姓站長先以辣椒水反制，卻遭該男子第二次揮拳攻擊，男子動手後拉開捷運出口閘門離開現場，該名站長女頭部受有輕傷、手腳挫瘀傷。

小港所員警與捷運警察獲報前往現場，王姓女站長事後也至小港醫院驗傷，並到小港派出所提出妨害公務與傷害罪告訴，警方依法受理並積極調閱監視器，目前已掌握犯嫌身分為55歲陳姓男子，警方還在查緝中。

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