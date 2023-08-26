現代人積極運動以求增肌減脂，但何種運動最易燃脂？醫師表示，與心跳速度最相關，會微增心跳的低強度運動，燃脂效果較佳，如散步；反之，高強度的深蹲效果較差。此外，低強度運動時間要夠長、肌力訓練不能少、運動前一餐要吃碳水化合物，才有增肌減脂的效果。

減重醫師蕭捷健在其臉書表示，運動的燃脂效率與心跳有關，運動時，心跳次數持續增加，脂肪燃燒的比例會逐漸降低，此時醣類的比例則相對增高。因此燃脂比例高的運動為低強度運動，例如散步、瑜珈、伸展、超慢跑。

中低強度的燃脂比例較低一些，例如慢跑、快走、騎自行車（慢速）、游泳（慢速）、輕度有氧舞蹈。高強度的燃脂比例又再更低一些，例如高強度間歇訓練、深蹲、快跑、游泳（快速）、跳繩。

他並提醒，運動燃脂效果除了與其導致的心跳有關外，與時間、肌力訓練、運動前一餐的食物密切相關。

1 . 低強度運動時間要夠長

雖然低強度運動的燃脂的效率好，但需要較長的時間，才能夠有效燃燒脂肪。

2 . 要肌力訓練

高強度運動的燃脂比例雖低，但高強度運動能增加肌肉，「運動後燃效應」能夠持續燃燒脂肪，可增肌減脂，因此不可偏廢。

3 . 運動前的1~2餐要吃碳水化合物

無論何種運動，身體都必須燃燒肌肉中的醣，若運動前的1、2餐沒攝取碳水化合物，肌肉無足夠的醣，造成燃燒肌肉的反效果。