時序即將進入9月，許多人都相當關心自己的運勢，對此清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專發文，點名金牛、摩羯和獅子座財運爆棚，尤其是獅子有望創造財富新高峰。

▍TOP 3、金牛座：家庭穩定、財務健全

金牛座木星在本命宮，金星在田宅宮，太陽與智神星在偏財宮，9月會因為家庭環境相對穩定，使得在財務分配上更為積極也更有智慧，讓財務更加健全。

▍TOP 2、摩羯座：積極理財、伴侶支援

摩羯座愛神星在財帛宮，木星在偏財宮，金星在配偶金錢宮，因此9月會因為有不錯的感情發展，而讓財務管理跟價值觀更積極，同使也能得到伴侶財務上的支援。

▍TOP 1、獅子座：自我展現、機會擴展

獅子座金星在本命宮，太陽及智神星在財帛宮，木星在事業宮，因此9月有機會透過人際關係和自我表現，來增加收入或創造財富。事業方面可能會遇到一些擴展和成功的機會，同時在財務上帶來不小進帳。