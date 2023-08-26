義媒報導，拜登政府已確認將義大利納入跨大西洋五國商議機制中。義大利作為此機制的一員，反映義大利總理梅洛尼在外交政策的想法，在傳統外交政策路線（親中）外，也納入大西洋主義。

「蟻報」（Le Formiche）今天報導，拜登（Joe Biden）政府將義大利納入跨大西洋五國商議機制中，5國分別是美國、法國、德國、英國與義大利。

報導指出，梅洛尼（Giorgia Meloni）的外交顧問塔洛（Francesco Talò）以大使身分出席在白宮舉行的跨大西洋國家安全會議，此會議由美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）主導，邀請法國、德國、義大利和英國參加，目的是繼續致力於支持烏克蘭防禦俄羅斯侵略與重建。

與會代表同意，俄羅斯在各國管轄範圍內的主權資產將繼續受到凍結，直到俄羅斯賠償對烏克蘭造成的損失。也討論將在西非經濟共同體（ECOWAS）的框架內，使尼日重返憲政秩序，以及討論相當重要的印太與中東地區議題。

與會者表示，將確保在即將於印度新德里舉行的20國集團（G20）峰會上取得具體成果，包括發展多邊主義的開發銀行，以更好地因應共同的全球挑戰。

報導指出，塔洛曾於7月27日陪同梅洛尼造訪白宮，此次代表出席跨大西洋國家安全會議主要目的是重申美國和義大利對基輔的持續支援，以及處理尼日危機的方法與加強應對共同挑戰的合作，例如對非洲大陸的支持。上述議題都將在義大利明年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國的框架下討論。

蘇利文與塔洛會面時，蘇利文讚賞義大利在印太地區日益增長的承諾，並以此作為美義兩國關係日益緊密的證據。

報導指出，美國推崇跨大西洋五國商議機制的結構與此五國間的相關性，此機制將作為跨大西洋議題上的政治運作基礎。義大利此次代表出席會議反映梅洛尼政府的想法，也充分落實梅洛尼的外交政策。

報導總結，梅洛尼政府越來越明顯地在義大利傳統外交政策路線（親中）外，引入大西洋主義的創新元素，此從塔洛在白宮參加跨大西洋國家安全會議可以得到證明。

美國駐義大利新任大使馬克爾（Jack Markell）今天抵達義大利，他曾擔任拜登家鄉德拉瓦州（Delaware）州長及經濟合作暨發展組織（OECD）美國代表。