桃園市一名吳姓外送員，趁上班接單之際與客戶私加LINE聯繫，並接受客戶至捷運站置物櫃取貨，警方日前獲報，該名外送員竟是「詐團取簿手」，調閱捷運站週遭監視器循線逮捕，全案依詐欺罪將吳男移送偵辦。

永和分局秀朗派出所8月5日接獲李姓女子（34歲)報案，指稱因為有貸款需求，用手機網路搜尋小額信貸，發現一則廣告有借貸的服務，點擊連結並加LINE後，開始與暱稱謝先生的人聯繫。

李女表示，對方使用話術害她陷於錯誤，依照指示將三張金融卡寄送至捷運站公館站內置物櫃，事後越想越不對勁，且發現網銀登入異常才驚覺受騙，便向警方報案。

警方獲報後，前往捷運站調閱相關監視器，發現有一名穿著雨衣，騎乘機車的男子前往領取包裹，本周二（22日）持新北地檢署檢察官核發拘票，將吳男拘提到案。

吳男自稱是外送平台員工，8月3日下午2時許，接獲之前加LINE的客戶傳送LINE訊息，要求至捷運站置物櫃拿取包裹，完成後將畫面截圖LINE給幕後詐騙集團確認，可領取高額獎金，警方訊後將吳男依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並將持續追查後幕後集團。

永和分局呼籲外送員勿幫忙代碼繳費、超商取貨，以及非實體店的路邊交易，以免淪為詐欺幫兇，未來會持續加強宣導，避免類似情況再發生。