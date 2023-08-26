40歲女星陳意涵過去是演藝圈的緋聞發電機，2018年她宣布和導演許富翔結婚，接著生下一女一子，兩人本月才迎來結婚5周年，沒想到陳意涵在節目上脫口自曝遇到婚姻危機，稱許富翔已經好幾天沒打給她，似乎是離婚前兆，說完又自己打圓場說：「有啦！爸爸（指許富翔）我愛你喔！」

陳意涵日前結束大陸綜藝節目《乘風2023（又稱《浪姐4》）後就回到台灣參與《光開門就很忙了》，據《TVBS》報導，鬼靈精怪的陳意涵在節目上遇到林志玲老公Akira，為了拉近彼此距離，冷不防地偷倒苦茶給Akira喝，讓一向風度翩翩的Akira喝完後傻眼說不出話，笑翻觀眾。

陳意涵一上工就惡整姊夫AKIRA 自爆和老公有「離婚前兆」？

此外，錄影時陳昊森的狗狗「短短」常常跟著陳意涵，本來要打算問寵物溝通師，詢問短短的心情，陳昊森無奈說要是被短短嫌棄，「說跟我沒辦法溝通，我真的...」，陳意涵此時笑回：「拒絕溝通是離婚的前兆」，還脫口自曝老公許富翔也好幾天沒跟她熱線，但自己還是很愛對方。

陳意涵最近回台拍實境節目。（圖／中時資料照片）

去年陳意涵兒子丹丹最近開始開始上幼兒園，才上到第六天開始有「Monday Blue」，陳意涵為了安撫兒子，一度表示會在娃娃車後面跑步，陪兒子去學校，影片中她也果然沒食言，見兒子的娃娃車駛離，自己開始小跑步追在娃娃車後面，最後下註解：「原來跑步多年，是為了這一天」，網友問她總共真的跑了多遠？她解答：「到警衛室至少3公里」。