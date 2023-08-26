民進黨立委賴品妤日前嗆核四「重啟個屁」，牽扯出雲豹能源與綠營的複雜關係。對此，前立委沈富雄認為，這是新的政商勾結模式，若不是大缺口，賴品妤的父親賴勁麟是不會那麼乾脆的辭去雲豹能源董事長一職。沈富雄強調，國民黨要聰明一點，朝民進黨政商關係的勾結跟利益輸送議題攻擊，這事對民進黨而言，是場不好打的仗。

賴品妤因嗆核四「重啟個屁」，遭國民黨總統參選人侯友宜辦公室翻出其父親賴勁麟任職雲豹能源董座及名下多間公司的綠能背景，又牽扯出雲豹集團政治獻金多數捐給民進黨的嚴重爭議。因此事造成不小風波，賴勁麟於21日辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務。

沈富雄昨（25）日在政論節目《少康戰情室》中則直言，當台電虧損這麼大的時候，能源公司賺的錢竟主要捐給民進黨的新潮流派系，「這是新的政商勾結，非常大膽的模式」。沈富雄認為，若此事不是一個大缺口，賴勁麟會辭職的那麼乾脆嗎？若此問題不大，賴品妤為什麼要被追著打？

針對這些爭議，沈富雄呼籲國民黨要聰明一點，朝政商關係的勾結跟利益輸送方面攻擊，對於民進黨而言，這將是場不好打的仗。