彰化人注意！一名女網友轉發「送肉粽」的資訊，指出今晚10點將舉行送煞儀式，路線是從事發地點走台化排水溝到金馬路，接著往北上國道3號，最後下和美交流道到海邊，特殊路線引起網友討論，不少人驚呼第一次看到送肉粽上國道。

一名女網友昨在臉書社團《彰化人大小事》上轉發一則資訊，8月26日晚上10點將舉行送煞儀式，也就是俗稱的送肉粽，路線將從事發地點附近，直接走台化排水溝到金馬路，往北至快官交流道上國道3號北上，下和美交流道到海邊。

貼文引起網友討論，不少人驚呼第一次聽到送肉粽的路線要上高速公路。「等等，要走高速公路？這開什麼玩笑」、「這真的很扯，農曆七月送肉粽就很怪了，還要上高速公路」、「第一次看到送肉粽上國道3號，這太奇怪了」、「不是走河堤就好了嗎？走高速公路？人可以在上面走？」

另有不少網友則驚呼說，鬼月不是不能送肉粽？而民俗專家蒲慶峰表示，農曆7月的確不宜送肉粽，因為可能會招來一票好兄弟，而且在鬼月送煞如同對好兄弟不尊重，提醒大家要三思，建議「送肉粽」的儀式可先避開農曆7月。

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