為持續維持我國競爭力，產業的數位轉型將是重要關鍵，我國數位新創業者具有良好的創新研發能量，隨營運規模擴張，資本市場將是數位新創業者的最佳後盾，李愛玲表示，櫃買市場具備完善的多層次市場架構，企業可依其發展階段選擇適合板塊掛牌，對於具備技術但處於發展期尚未獲利的創新企業，亦可利用科技事業機制申請上櫃，藉由完整多元之途徑進入資本市場，新創企業只要合規且具健全的營運模式，縱使現在營運規模不大，都是櫃買中心歡迎的對象，進入資本市場後好處眾多，除可募集資金供營運發展外，也可以提高公司的能見度，有助企業攬才、留才及育才，從而協助企業發展茁壯，提升競爭力，達到永續發展目標。

此次櫃買中心參加由數位發展部數位產業署舉辦之首屆「adi15數位新創頒獎典禮」活動係數位產業署為鼓勵從事資訊軟體服務相關產業之新創企業，創新研發具廣大市場應用價值之解決方案，以引領我國各產業進行數位轉型，增進整體產業競爭力，而透過公開評選方式，選出15家具初步市場實績與高成長潛力之指標數位新創企業，數位產業署除頒予每家企業獎勵金100萬元，並安排獲獎團隊於會中進行簡報及與創投業者交流互動，提供投資者更加認識台灣新創企業及媒合之機會。

櫃買中心表示，配合產業發展趨勢，今年新增「數位雲端」產業類別，截至目前已有13家上櫃公司列入該產業類別，期許相關企業透過產業群聚效應的發揮，聚焦投資人目光，並讓掛牌的公司擴展知名度提升競爭力，櫃買中心更將持續加強推動該等企業進入櫃買市場，為資本市場持續增添動能。