又是靈骨塔詐騙！新竹市警方24日破獲靈骨塔投資詐騙集團，嫌犯主要鎖定中老年人，哄騙投資靈骨塔轉售可賺取高額價差，更安排假買家見面，甚至有被害人拿房產抵押變現後一再買進，詐團一共得手500多萬元。警方獲報後長期蒐證，24日將6名嫌犯一網打盡，全案移送地檢署偵辦。

警方指出，該詐騙集團主要選定中、老年人為詐騙目標，先與被害人頻繁互動，博取信任，再以投資報酬高，轉售他人可獲取暴利為誘因，同時安排假買家假意高價收購，使被害人陷於錯誤，不斷加碼購入靈骨塔及其他殯葬產品。

甚至有被害人將房產抵押變現後持續購買，前後共投資高達180萬元，待被害人想要出售商品時，詐團成員便以買家有事、買家還想大量購買等理由，要求再多買商品，反覆坑殺被害人，詐團藉此得手500多萬元。

新竹市警二分局偵查隊接獲報案後，立即組成專案小組，經長期蒐證後發現，該集團首腦張嫌以企業化模式經營，招募成員加入後，先進行員工教育訓練，依員工績效給予獎金，並做為升職擔任幹部之依據。

警方見時機成熟，24日在新竹縣、市等地同步執行拘提，緝獲張姓主嫌等詐騙集團成員共6人，順利瓦解該集團。新竹市警二分局長林昆達也呼籲，殯葬商品包含生前契約、塔位，或另外包裝套組絕不是投資商品，民眾勿心存僥倖，投資時須謹慎思考。