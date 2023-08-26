許淑華今天參加縣府舉行的文化美食尋騎活動親自領期帶路。曾雪蒨攝

民進黨立委賴品妤父親擔任雲豹能源董座，被質疑大賺綠能財事件持續延燒，綠營昨再點名多名藍營縣市首長與民代也拿綠電政治獻金，對此遭點名的南投縣長許淑華今天直接開嗆指出，政治獻金捐贈與受理都是合法的，「民進黨用這種無差別點名方式，不但無法讓自己在雲豹風暴中脫險，模糊焦點的操作更顯他們心虛！」

許淑華今天出席縣府「美食尋騎」系列活動，活動後接受《中時新聞網》訪問時表示，政治人物在選舉時都要開立公開的政治獻金專戶，因為很多企業為了節稅提供政治獻金，這都是依照國家規定的公開捐贈，所有的捐贈內容都是公開透明的，民進黨因身陷雲豹綠電風暴中，就把只要接受過綠能公司捐贈的全都點名出來，「這種無差別點名是毫無意義的！」

許淑華進一步指出，現在大家最質疑的是，當雲豹公司在這麼短的期間內可以設立這麼多公司，而且都是能夠拿到國家標案的公司，這才是最讓人家質疑的。

她說，如果一家企業是正常營運，同時也透過公開程序捐給政治獻金，不管藍綠都是合法的，但現在大家最質疑的是「在這麼短的時間內能夠旗下10多家能源公司全部拿到國家政策資源，這才是會讓民眾認為有私相授受、甚至有一定的管道才能拿到」，這才是民進黨需要要對外說清楚的。

「不是做這種無差別的點名，就能夠讓自己在雲豹能源風暴中脫險！」許淑華重申，民進黨這種作法不僅僅無法對外界說明，如此模糊事件也只會更顯出他們的心虛。

民進黨立委賴品妤近來因父親賴勁麟擔任雲豹能源公司董座，被質疑大賺綠能財，即使賴勁麟為此請辭董座仍未能止血，賴品妤昨出席醫學會活動，被媒體追問過程中不慎發生跌倒意外，除了引發「自摔」或「被推倒」藍綠攻防，綠營更將跌倒事件，擴大點名藍營縣市首長拿「綠能政治獻金」戰火，包括新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、彰化縣長王惠美與南投縣長許淑華等縣市首長都遭點名，對此許淑華做了上述回應。