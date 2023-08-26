網紅YouTuber「美麗妄娜」擁有甜美臉蛋及傲人魔鬼身材，因拍攝「真理系列」影片走紅，頻道擁有85萬人訂閱，人氣直線攀升，不過近日傳出私密片外流，讓她氣到拍攝影片駁斥此事，怒嗆：「我如果有外流，我第一個傳給你們」。

美麗妄娜被網友頻頻告知私密片外流，讓她頓時一頭霧水，取得網址後點進去想得知是什麼狀況，只見上頭寫道：「美麗妄X，再度爆出外流，這次是真的，身體特徵與刺青一致，這次是真的」，不過並不是影片，而是盜用她照片做成頭像的LINE群組頁面，讓她忍不住怒斥：「這是詐騙集團嗎?你就算是詐騙集團也要有誠意，點下去至少也要有影片，就算是假的，至少也要是我的臉做成的外流影片，結果點進去什麼都沒有」。

踢爆詐騙！聽說又有我的外流！？【美麗妄娜】。（影片／ 美麗妄娜Youtube）

由於不實傳言甚囂塵上，讓網友呼籲她能出面說清楚，對此，美麗妄娜先是撂下狠話：「我如果有外流，我第一個傳給你們」，接著強調：「除非有人在我加裝監視器，不然應該是不會有外流」，也不忘再次提醒大家不要被一時的好奇心而被騙，反問：「我給你們的福利還不夠嗎」。

對此，網友紛紛留言關切：「加油，支持你，不要讓那些惡意人士亂搞」、「各種經歷都是妳成長的過程，加油」、「真的遇到那麼多衰小的事，真的辛苦了 」、「好多人都有粉絲被這種騙局搞」。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。