黃姓男子2021年揪友至星聚點KTV歡唱消費，結賬時將信用卡交予廖姓服務生，並讓廖男代為至櫃檯刷卡。未料，該名廖姓服務生卻趁機盜刷卡側錄，竊取金額高達75萬元，共有5名受害者，經查發現，廖男竟是「台灣偽卡教父」范哲維的門徒，曾多次因詐欺罪入獄。台北地院經審理，針對刑事部分，將廖男依《偽造信用卡電磁記錄罪》判處7月徒刑；民事部分，遠東國際商銀則向KTV星聚點提出18萬賠償，並經一審判准。

根據判決書，廖男曾更早前於停車場自動繳納繳費機的刷卡處加裝側錄機，並以此方式側錄、刷卡他人信用卡號及內碼等電磁紀錄，刷達商品價近數千萬元，經轉賣獲利556萬，受害者多達89人。

台北地檢署提起公訴，此前案審理期間，廖男卻仍再次以相同手段，針對本案利用KTV服務生身份之便，側錄、製造客戶的信電磁紀錄，進而偽造信用卡至特約店家盜刷，從中獲利75萬元。

星聚點對此主張，廖男於該處任職僅僅2月，並不知對方竟有犯罪前科，因此並無將其特殊監管。星聚點也強調，廖男任職期間，也有囑咐對方遵守工作守則，至於廖男擅自盜錄客戶信用卡電磁紀錄，根本無從發現或阻止，已盡監督注意責任。

作為受害之一的遠東商銀認為，星聚點理應盡到選任、監督員工之責，並因此提出賠償18萬元。

台北地院經審理，審酌遠東商銀審核機制隨與黃男遭盜刷雖並無因果關係，然星聚點卻並未證明已盡選任、監督員工之責，因此一審判決星聚點須賠償遠東商銀18萬元。全案仍可上訴。