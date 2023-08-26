韓國天王Rain（鄭智薰）與「第一天然美女」金泰希結婚6年，育有2女，去年挺過婚變假傳聞後，近日Rain到美國表演，原本是人氣保證的他，卻遭台下觀眾圍剿關手燈抗議，還有人對他比中指，原來是因為近年培育男團「Ciipher」的他，被指管理不善，才出道2年就有4位成員決定退出，而Rain自己則是活動滿檔。

出道21年的Rain於2007棉離開前東家JYP娛樂後，和朴軫永依舊保持友好合作關係，退伍後Rain成立了自己的經紀公司，並在2021年宣布推出新人男團「Ciipher」，由7位帥氣新人組成，可惜最後雷聲大、雨點小，本月初Rain的公司「RAINCOMPANY」發出聲明表示，經過充分討論後，「Tan、Tag、度煥、Won正式結束了活動」，僅剩Hwi、賢彬和KEITA仍待在公司，將重新組隊繼續活動。

對此，有許多粉絲不滿公司並未善待Ciipher，導致曝光量和資源都不充足，反倒是當年一心揚言要培養演藝圈新人的Rain工作滿檔，身為製作人的他還在Ciipher面臨解散危機時到處參加商演。最近他到美國參加「KCON LA2023」演唱會，部分網友更是在網上發起關手燈、保持沉默等運動，以無言的方式抗議Rain的所作所為。

the arena when zb1 was on stage (not even performing) vs rain performing (WHY IS HE ALWAYS SHIRTLESS) 😭😭😭 pic.twitter.com/M8BWNzIZ0c — 雨… rk edit 📌 (@yejigf) August 20, 2023

據知，當天Rain賣力演唱《Rainism》及《LA SONG》等經典歌曲，而台下觀眾明顯反應冷淡，還有人自顧自地滑起手機，刻意讓韓流天王難看，而Rain事後依舊在社群網站轉發「Ciipher」成員KEITA到日本見面會的盛況，似乎心情不受影響。