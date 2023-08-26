日本全國各地連續經歷猛暑日，在關東地區卻有一個地方，超過百年來氣溫從未超過攝氏35度，成為酷熱天氣下的一處綠洲，吸引想要納涼的旅客和移居者。

日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。受溫室效應影響，日本各地今年屢破高溫紀錄，像是東京市區已經有20天突破35度，更新猛暑日天數最多紀錄。

福島縣伊達市8月初飆到40度，創全境最高溫紀錄。就連北海道的北見市之前也出現37.1度，是北海道今年最高溫。

全日本新聞網（ANN）報導，8月19日，下午3時的皇居前豔陽高照，東京市區在上午9時過後已經猛飆至37.5度，是今年最高溫。前一天的8月18日，日本列島有163個地點氣溫突破35度，連續3天有超過百個地點經歷猛暑日。

然而，在各地猛飆高溫的同時，關東地區卻有一個地方保持清涼。19日下午3時的JR勝浦車站前，手邊的氣溫計顯示30度，還有涼爽的風吹來，體感溫度下降不少。

面對太平洋的千葉縣勝浦市，在觀測史上從來不曾出現超過35度的猛暑日。當地的房仲營銷打出「超過百年以上不知道猛暑日的街道」作為宣傳手段。

同時間的東京市區，溫度大約高出10度左右。但8月19日這一天，勝浦的最高氣溫僅有29.3度，和首都圈的最高氣溫相比，勝浦有多清涼顯而易見。

當地人受訪說，「我沒開冷氣，也沒開電風扇，甚至也沒開窗」。也有人說，「（這裡）非常涼爽，早晚甚至會冷」。

為什麼勝浦市會這麼涼爽呢？當地人表示，相比於建築物緊緊相鄰的大城市，勝浦市被許多稍高的小懸崖環繞，有許多風可以吹拂的通道。

此外，勝浦的陸地旁邊就是深海，上層溫暖的海水與下層冰冷的海水不斷循環，讓海面溫度下降。而海面上的冷空氣吹向陸地，使得街道的溫度也降了下來。

來自東京的旅客說：「聽說這裡就算是夏天也不會超過35度，所以來玩。」從埼玉來旅行的遊客說：「這裡跟埼玉完全不一樣，我不想回去了。」

勝浦市不僅吸引前來避暑的旅客，移居的人也不少。

森永一家4口今年從東京目黑區搬到勝浦市。森永慧美說：「搬來後發現冷氣壞了，但根本用不上，也就沒必要修理了。」

她表示，住在勝浦市，白天也可以穿上長袖、長褲，晚上甚至要蓋冬天用的棉被，是住在酷熱的東京市區時完全無法想像的情況。