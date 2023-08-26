日籍女星佐藤麻衣2014年嫁給台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁，育有1子，未料結婚3年多就傳出婚變，去年更爆出已打離婚官司，王泉仁主張每月給麻衣6萬元贍養費。昨麻衣出席代言記者會，事後接受採訪，透露結婚第4年王泉仁已不在身邊，夫妻各過各的，婚姻開始出現危機。

根據《三立新聞網》報導，麻衣表示婚後第4年開始變質，當時王泉仁已不在身邊，而她剛升格人母，忙到沒時間思考，泛淚表示建立家庭非易事。後來她認為要重啟人生，才決定離婚，彼此好聚好散。

麻衣昨在活動中流淚。（圖／中時資料照）

麻衣25日優雅現身代言商品的記者會，一身白色洋裝，襯托她的貴氣，麻衣透露4月恢單後的心情，辦妥手續當天還是有點難過跟失落，但不後悔離婚，感謝與她相遇的每一個人。至於會不會再婚，麻衣不排斥，但現在忙著照顧小孩，沒時間談戀愛，暫時未考慮到未來另一半的條件，覺得開心最重要。

麻衣也表示，現在跟王泉仁還有聯絡，「其實3、4年前就每個禮拜視訊電話一次」，這幾年她在家研讀少子化對策、育兒資源，還考上保母證照，希望能傳授更專業的育兒知識；至於演藝工作，麻衣說如果節目的內容有意義或有共同理念，無論電影、實境秀節目或代言等，都會考慮合作，目前她台、日兩邊飛，只要有工作就會來台，不覺得台灣是傷心地，因為台灣是第二個故鄉。