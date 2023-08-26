好萊塢影星姜成鎬「韓哥」日前到台灣出席活動，台大醫院婦產科醫師施景中分享，那天韓哥到台大幫忙拍片宣導兒童重症醫療的重要性，結果對方竟自掏腰包買了許多車車，還抽空探訪了病童，而為了照顧孩子很久沒外出的媽媽們，看到巨星韓哥以後都嗨了，讓他看了感嘆直呼，韓哥真的是巨星，舉手投足就可以讓周遭的人充滿歡樂。

施景中昨在臉書上分享，韓哥（姜成鎬）真的是個傳奇，之前有粉絲在台北街頭看到他，他要粉絲等一下，就去早餐店買了豆漿油條請粉絲吃，今天韓哥到台大兒童醫院拍片，宣導兒童重症醫療的重要性，竟自掏腰包買了許多車車，還先詢問過護理師有哪些病童可探訪，然後過去幫忙加油打氣，整個過程中最嗨的應是待在兒醫很久沒出去的媽媽們了。

施景中表示，韓哥第一個探訪的是一個韓國病童，小女孩住院很久，似乎都忘了怎麼歡笑，結果韓哥坐下來親切的用韓語和媽媽與小女孩閒話家常，沒過多久小女孩就融化了，先用手比了個小愛心，後來又舉起打點滴的雙臂比劃出一個大愛心。

施景中指出，韓哥也探訪了一些在兒童癌症病房中，狀況比較穩定一點的小孩，其中有個很漂亮的小女生，雖然頭髮掉光了，仍開心的笑著，牽著韓哥的手說要把朋友介紹給他認識。

施景中感嘆地說，這一天下來，看到了許多感人畫面，可惜無法分享孩子們最真切、笑意盈盈的臉龐，但是韓哥真的是巨星，舉手投足就可以讓周遭的人充滿歡樂，讓身體有病痛的小孩也能開懷大笑。希望他也能像韓哥一樣，將正面力量傳給他人。