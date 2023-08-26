行政院副院長鄭文燦26日出席海巡署查獲私菸工廠記者會，被問到民進黨立委賴品妤跌倒事件、《中天新聞》將提告，鄭文燦表示，可以透過影片還原事實，記者採訪的方式也要攤在陽光下，一切交給司法釐清。

鄭文燦說，是非曲直可以透過影片還原，包括委員是假摔還是絆倒等，尊重採訪的自由，但採訪的方式和互動也必須攤在陽光下，一切交給司法認定，還原整個事件過程。

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