觀光客近來吹起穿傳統泰服拍照風潮，人氣景點鄭王廟旁興起「泰服一條街」，隨著疫情後逐漸解封，加上社群與泰劇推廣，各國遊客紛紛穿起泰服，體驗獨特傳統服飾文化。

座落在曼谷昭披耶河畔（Chao Phraya）的鄭王廟（Wat Arun）是泰國知名觀光景點，在鄭王廟旁的泰服商店街，遊客換上華麗傳統服飾，梳上俐落妝髮，等著拍下美照，其中大多是來自外國的遊客，3位馬來西亞遊客與中央社分享體驗，其中遊客陳小姐說：「挺特別的，因為是第一次穿這種平常沒有體驗過的服裝。」

陳小姐表示，雖然不是初次來泰國，但穿著傳統泰服是第一次，剛好到附近參觀就來體驗，泰服店家幫她們挑選適合的泰服款式、顏色和妝髮，同行的植小姐說：「體驗穿泰服很好玩，可以好朋友、好姐妹一起來。」

泰服起源可以追溯到大城（Ayutthaya）王朝時代的「絆尾幔」和「泰式紗籠」，穿法是將長3公尺、寬1公尺的布包裹在腰部，把布的兩端捲起穿過雙腿後，塞到腰後部。

到了節基（Chakri）王朝的泰王拉瑪一世到拉瑪四世時，復古風潮流行，百姓會穿著來自印度的高棉吳可式傳統褲裝（Jongkrabane）；泰王拉瑪五世朱拉隆功（king Chulalongkorn）時期因致力於西化，泰服朝向具有「泰西融合」的風貌發展。

1960年代後，當時的王后詩麗吉（Queen Sirikit）為了重振傳統紡織「泰絲紮染編織法」及重塑國家認同，詩麗吉聘請國際設計師，使用泰國傳統染料，加上編織及刺繡技術，參考各朝代，設計新式的泰國服裝，定名為「泰國皇室傳統服裝」，也成為現今所看到的泰服。

泰服受泰國文化影響，注重美感與自然環境，選材輕盈通風，花紋色彩取自動植物元素，來自台灣的遊客楊小姐說：「來這裡就想體驗泰國文化，就像可能我們到日本要穿和服，來泰國也想體驗一下，而且滿漂亮的。」

揮別COVID-19疫情，鄭王廟旁商家紛紛回歸，開起一間間泰服店，形成吸引遊客的「泰服一條街」，泰服店MAHASANE的老闆Pat說起當初是因要陪伴母親才留在曼谷創業，沒想到疫情後，泰服生意會如此好，「原本以為一天最多50位客人，但現在每天可能超過上百人，上週末甚至約300位客人光顧」。

Pat表示，遊客大多來自台灣、香港和越南，最近也有滿多當地人想租借泰服，因為2018年播出隨即爆紅的泰劇「天生一對」將推出續集，很多泰國人都會來店裡，希望能穿上劇中角色的泰服。

鄭王廟附近還有一間由台灣人和泰國人共同開的泰服店Itsara ChudThai，現在居住在曼谷的台灣老闆茉莉告訴中央社記者，她和泰國友人發現有零星的觀光客想體驗穿泰服，卻鮮少有人做出品質好、款式新穎的泰服。

茉莉表示，她和好友在疫情前計畫創業開設泰服店，沒想到疫情後，來自各國的觀光客絡繹不絕，租借泰服拍照成為遊客來泰國的必訪行程。

Itsara ChudThai的店經理Temta分享她對泰服成為流行的看法，「我認為是因為泰國服裝很漂亮，觀光客喜歡來這裡體驗泰服，他們可以選擇自己喜歡的衣服顏色，也能化身成為泰國人」。