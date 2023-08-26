香港周四起禁止日本10個都縣水產品入口。港府食物安全專員黃宏表示，日本食品主要從海、空入口香港，港府現在對來自日本的水產均會嚴格把關，所有水產無論來自哪個縣份都會全部檢測，其他食品則會抽檢，檢測包括食品輻射含量，至今所有結果及格。她又補充香港採用食品法典委員會的標準，如發現超標，將銷毀該批產品。

黃宏補充，輻射檢測的時間同以往相若，因為已購置相關設施、進行培訓，以及內部調配人手參與。當局重視同業界溝通，日前舉辦兩場網路講解會，超過700多人參加，以了解整個情況，方便運作。出席同一節目的環境及生態局局長謝展寰補充，檢測時間大約是3小時。

對於近日市民搶鹽，她指出，世衛建議成人每日鹽攝取量建議最多5克，即大約一茶匙，攝取過多鹽會造成高血壓和中風風險，呼籲市民不應囤積，亦應盡量控制鹽份攝取量。

至於目前禁令並不包括購買日本土產作自用，黃宏表示，食物安全令規管商業行為，自用牽涉範圍較少，並是個人判斷，會和海關緊密合作，如發現有懷疑個案作販賣用途，會進行執法。