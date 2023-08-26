國人常吃保健品，想提神吃B群、快感冒吃維生素C，為求省時間，有時還與藥物一起吞服，藥師表示，許多維生素會與藥物交互作用，例如維生素B3不能與抗凝血劑、降血脂藥一同服用，否則可能增加出血風險、橫紋肌溶解症。藥師建議，服用任何藥物前，應至少間隔2小時以上再補充保健品。

藥師廖偉呈與營養師張宜臻一同整理維生素與藥物的交互作用表。

一圖看懂不同維他命與藥物交互作用。（圖／好食課授權提供）

1. 維生素A X 口服A酸、乾癬藥物：

一起吃會導致體內維生素A濃度增加，過量的維生素A容易導致中毒。

2.維生素E X 抗凝血劑華法林

一起吃會增加藥效，導致出血風險增加，建議若維生素E每日服用300IU以上，不要併用抗凝血劑，或先與藥師、醫師確認，併用後要時時注意有無出血情況。

3. 維生素K X 抗凝血劑華法林

維生素K具凝血功能，若與抗凝血劑一同服用會降低抗凝血劑藥效。

4. 維生素B3 X 抗凝血劑華法林

若每日維生素B3攝取量超過1克以上，會增加出血風險，食用前需先跟醫師、藥師確認。

維生素B3 X 降血脂藥（Statin類）

合併服用容易增加藥物副作用，可能會有肌肉痛、橫紋肌溶解症。

5. 維生素B6 X 巴金森氏症用藥（左多巴 Levodpa）

維生素B6會降低Levodpa的藥效，但目前帕金森氏症用藥多為複方，較不受維生素B6影響，有服用藥物需求者可先向醫師、藥師詢問藥物屬於單方或複方。

6. 維生素B9（葉酸） X 部分化療藥物

部分癌症治療會用葉酸搭配化療藥物（5-FU）來加強治療效果，但過量補充也可能導致5-FU毒性加劇。

7. 維生素C X 含鋁制酸劑

高劑量維生素C（2公克/天）會增加含鋁制酸劑的吸收，若是食物中含量不高的維生素C，則影響不大。腎功能不好的人，要盡量避免合併使用。