中方正積極研製電磁砲

據說中方海軍正在測試世上最強的電磁線圈砲（coil gun），以極高速精準地射彈。參與專案的科學家說，在首次公開的試射中，這款電磁線圈砲能在不到0.05秒內，將124公斤的砲彈加速到時速700 公里。

據《南華早報》（South China Morning Post）25日報導，這是已知電磁線圈砲實驗中所投射的最重砲彈。儘管砲彈的確切大小和最大射程仍是機密，但以這種速度飛行的砲彈能擊中好幾公里外的目標。

海軍工程大學教授關曉存領導的研究團隊說，線圈砲和傳統大砲相比，有好些優勢，如發射速度較快、成本較低和準備時間較短等。他們8月在《電工技術學報》上發表的論文中指出，就速度、射程、功率、安全、彈性、準確度和可靠性來說，它有獲得革命性突破的潛力。

此外，他們並指出，相關技術可以廣泛應用在武器系統、近地衛星和高速飛彈發射等領域。而他們研製的線圈砲仍在測試階段，目前還不清楚，它何時或是否會部署。不過，解放軍近年一直在重金投資，以研發相關技術。而被譽為「中國電磁彈射之父」的馬偉明6月在《電工技術學報》上發表的論文中便透露，海軍工程大學已克服一連串困難，打造了龐大的線圈砲。

The Chinese navy is reportedly testing the planet’s most powerful coil gun – a type of electromagnetically powered weapon capable of launching projectiles with very high speed and accuracy.https://t.co/61s6Hgon14 — Lokman Karadag 盧克曼 (@LokmanKaradag1) August 25, 2023

The Chinese Navy said it was testing the most powerful electromagnetic gun on the planet, the South China Morning Post.



The giant electromagnetic launcher can propel a 124-kilogram projectile to 700 kilometers per hour in less than 0.05 seconds.



Futuristic weapons could… pic.twitter.com/UoajIdO5mi — Sprinter (@Sprinter99800) August 25, 2023

電磁線圈砲又名為高斯砲（Gauss guns），或是磁加速砲（magnetic accelerators），特點在於砲管外有一連串線圈。而發射時，砲彈通常在線圈中央，以助使它保持直線飛行，避免接觸砲管。此外，它能反覆並快速地發射，而不會磨損元件。電磁線圈砲或許能帶來戰爭革命，對敵方目標進行更快、更準確，也更毀滅性的攻擊，它們還能發射飛彈，或將衛星送上太空。

至於最能與中方電磁線圈砲匹敵的，就是美國山迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）的120毫米口徑電磁線圈迫擊砲測試裝置，它能發射重達18公斤的砲彈，曾是史上最大的類似裝置之一。

而電磁線圈砲愈大，就愈能像傳統大砲般，發射砲彈的能力也愈強。美軍使用的標準155毫米砲彈重約毫米砲彈重約43公斤，而義大利的「靛藍」（Indigo）防空飛彈則重120公斤。