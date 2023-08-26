陳永聰說，車主把車子運到車廠他下了一跳，車子屋頂整個凹陷，車門破損幾乎不能用，損害程度比他想像還要嚴重。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

受卡努颱風外圍環流與其引進的西南氣流影響，南投縣仁愛鄉遭豪雨重創，目前仍復原中，本月初有民間團體自組救災物資車隊上山，不慎遭落石砸中車體嚴重毀損，時常熱心公益的黑手畫家、彰化縣順興汽車老闆陳永聰得知後免費幫車主維修，日前交車，陳永聰霸氣地說，「10萬維修全部吸收，感謝無名英雄，幫他們修車是他的榮幸」。

卡努颱風重創南投還在善後，又有颱風要來，不少民間救難團隊第一時間挺進南投，幫助村民恢復家園，由於許多道路中斷，需要大型四輪驅動車才有辦法挺進，埔里在地如邑車隊、武界大眾戰卡聯盟等車隊前後超過30輛車次，投入超過50人組成救災物資車隊，前進災區送物資，協助將需要就醫的民眾載出。

陳永聰說，車主把車子運到車廠他嚇了一跳，車子屋頂整個凹陷，車門破損幾乎不能用，損害程度比他想像還要嚴重。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

陳永聰表示，車主打給他的時候他正在做蛋黃酥，得知郭姓車主的車子是在幫助南投災民的時候受損，因此沒有多想就直接答應下來，當車主把車子運到車廠他嚇了一跳，車子屋頂整個凹陷，車門破損幾乎不能用，損害程度比他想像還要嚴重。

陳永聰說，車子因為是要救災的，因此強度絕對不能妥協，他捨棄用拼接方式維修，而是用傳統板金，車門則是直接換新，前後一共花費大約10萬元，不過修車是他的本業，能盡一份心力是他的榮幸，因此他全部吸收，免費幫忙修。

陳永聰透露，車主郭先生是南投仁愛鄉親愛村松林部落賽德克族人，車齡已經20年，這輛車除了救災外，平常也要撐起家計，聽到以後更加堅定他免費維修的決心，有趣的是車主交車以後，還連問3次真的不用錢嗎，才甘願離去。

陳永聰繪製白沙屯媽祖畫作並將其義賣，所得都捐給將打造身障家園的伯立歐家園建設基金，白沙屯媽還因此衝進車廠賜福。(本報資料照片)

陳永聰強調，每次台灣發生災難時，都能看到我們大家團結在一起，這份感動與這些無名英雄默默付出的那份勇氣，對比他虧損的車行來說，不算什麼，強調人生不該把利益擺前面，「良心」才是這個社會最需要的。